MSB Dış Kaynaktan Subay, Astsubay Alımı (Kadın-Erkek) Müjdesi Bekleniyor!

Milli Savunma Üniversitesi'nin Harp Akademisi ve Astsubay MYO için öğrenci alım ilanının yayımlanmasıyla birlikte, adayların gözü kulağı dış kaynaktan yapılacak subay astsubay alımlarına çevrilmiş durumda.

Yaş şartları ve diğer şartlardan dolayı söz konusu alımlara başvuru yapamayan adaylar, MSB'nin dış kaynaktan geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi yeni alımlar yapmasını bekliyor. Özellikle yaş şartı konusunda taleplerini her fırsatta dile getiren adaylar, Harp akademilerine başvuru yapamadıkları için oldukça mutsuzlar.

Umarız ilerleyen günlerde Milli Savunma Bakanımız Sn. Nurettin Canikli'den bu adayların yüzünü güldürecek yeni alım müjdeleri geliyor.

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