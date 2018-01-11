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MSB Dış Kaynaktan Subay, Astsubay Alımı (Kadın-Erkek) Müjdesi Bekleniyor!

Milli Savunma Üniversitesi'nin Harp Akademisi ve Astsubay MYO için öğrenci alım ilanının yayımlanmasıyla birlikte, adayların gözü kulağı dış kaynaktan yapılacak subay astsubay alımlarına çevrilmiş durumda.

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MSB Dış Kaynaktan Subay, Astsubay Alımı (Kadın-Erkek) Müjdesi Bekleniyor!

Milli Savunma Üniversitesi'nin Harp Akademisi ve Astsubay MYO için öğrenci alım ilanının yayımlanmasıyla birlikte, adayların gözü kulağı dış kaynaktan yapılacak subay astsubay alımlarına çevrilmiş durumda.

11 Ocak 2018 Perşembe 19:32
MSB Dış Kaynaktan Subay, Astsubay Alımı (Kadın-Erkek) Müjdesi Bekleniyor!

MSB Dış Kaynaktan Subay, Astsubay Alımı (Kadın-Erkek) Müjdesi Bekleniyor!

Milli Savunma Üniversitesi'nin Harp Akademisi ve Astsubay MYO için öğrenci alım ilanının yayımlanmasıyla birlikte, adayların gözü kulağı dış kaynaktan yapılacak subay astsubay alımlarına çevrilmiş durumda.

Yaş şartları ve diğer şartlardan dolayı söz konusu alımlara başvuru yapamayan adaylar, MSB'nin dış kaynaktan geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi yeni alımlar yapmasını bekliyor. Özellikle yaş şartı konusunda taleplerini her fırsatta dile getiren adaylar, Harp akademilerine başvuru yapamadıkları için oldukça mutsuzlar.

Umarız ilerleyen günlerde Milli Savunma Bakanımız Sn. Nurettin Canikli'den bu adayların yüzünü güldürecek yeni alım müjdeleri geliyor.

SUBAY , ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ SAYFANIN ALTINDA BULUNAN YORUM KISMI VASITASIYLA BİZLERLE VE DİĞER ZİYARETÇİLERİMİZLE PAYLAŞABİLİRSİNİZ

MSB personel alımlarını yakından takip etmek, diğer adaylarla bilgi alışverişinde bulunmak ve sohbet etmek istiyorsanız facebook grubumuza ücretsiz katılabilirsiniz. Katılmak için TIKLAYIN.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.01.2018 19:37
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Yorumlar
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Eylul 1 saat önce

Allah rizasi icin su yas sartini biraz esnetsinler

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Mehmet 1 saat önce

Lise mezunu , kpssiz olsun zor ama olsa keşke.

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rahime bayır 43 dakika önce

heyecanla bekliorm ..

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Sezer çoban 41 dakika önce

Dış kaynaktan astsubay alımlarını dört gözle bekliyoruz.insAllah bakanımız bizi görür ve alımı gerceklestirir

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Kamile 37 dakika önce

Yas esnetilsin lutfen

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Aycan 6 dakika önce

Lise mezunu ve önlisans tan alım olsun boy sartı da 1.57 olsun

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