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MSB'den Son Dakika Açıklaması! Öldürülen Terörist Sayısı Açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısının 560 olduğunu açıkladı.

MSB'den Son Dakika Açıklaması! Öldürülen Terörist Sayısı Açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısının 560 olduğunu açıkladı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 21:16
MSB'den Son Dakika Açıklaması! Öldürülen Terörist Sayısı Açıklandı!

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu" denildi. (DHA)

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