MKE'ye En Az Lise Mezunu 240 Kadrolu İşçi Alınacak!

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü'nün en az lise (Ortaöğretim) mezunu 240 kadrolu işçi alımı için başvuru süreci İŞKUR üzerinden devam ediyor.

Başvuruda bulunacak adaylarda 2016 KPSS'ye girmiş olma ve KPSSP94 puan türünen en az 60 puan almış olma şartının yanı sıra belirlenen özel şartları taşıması bekleniyor. MKE tarafından yapılan duyuruda alıma dair "Kurumumuzun Ankara, Kırıkkale ve Çankırı’da bulunan işyerlerinde çalıştırılmak üzere, aşağıda belirtilen branş ve sayılarda lise ve dengi okul mezunu toplam 240 daimi işçi alımı yapılacaktır. Taleplerde 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları geçerli olup, İŞKUR tarafından 2016 KPSSP94 türünden en az 60 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir. Başvurular, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılacaktır. İlan detayları ve başvuru süresi Türkiye İş Kurumu internet sitesinden takip edilebilir. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler." denilmişti.

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