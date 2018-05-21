Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

MKE'ye En Az Lise Mezunu 240 Kadrolu İşçi Alınacak!

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü'nün en az lise (Ortaöğretim) mezunu 240 kadrolu işçi alımı için başvuru süreci İŞKUR üzerinden devam ediyor.

banner396

MKE'ye En Az Lise Mezunu 240 Kadrolu İşçi Alınacak!

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü'nün en az lise (Ortaöğretim) mezunu 240 kadrolu işçi alımı için başvuru süreci İŞKUR üzerinden devam ediyor.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:20
MKE'ye En Az Lise Mezunu 240 Kadrolu İşçi Alınacak!

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü'nün en az lise (Ortaöğretim) mezunu 240 kadrolu işçi alımı için başvuru süreci İŞKUR üzerinden devam ediyor.

Başvuruda bulunacak adaylarda 2016 KPSS'ye girmiş olma ve KPSSP94 puan türünen en az 60 puan almış olma şartının yanı sıra belirlenen özel şartları taşıması bekleniyor. MKE tarafından yapılan duyuruda alıma dair "Kurumumuzun Ankara, Kırıkkale ve Çankırı’da bulunan işyerlerinde çalıştırılmak üzere, aşağıda belirtilen branş ve sayılarda lise ve dengi okul mezunu toplam 240 daimi işçi alımı yapılacaktır. Taleplerde 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları geçerli olup, İŞKUR tarafından 2016 KPSSP94 türünden en az 60 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir. Başvurular, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılacaktır. İlan detayları ve başvuru süresi Türkiye İş Kurumu internet sitesinden takip edilebilir. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler." denilmişti.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

Kamuya personel alımları, gündemdeki son dakika gelişmeleri ve daha fazlasını takip etmek, özel sektör iş ilanlarına göz atmak için grubumuza katılabilirsiniz. Katılım için TIKLAYIN.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.05.2018 14:26
Anahtar Kelimeler:
MkeMke PersonelKadrolu Işçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BOTAŞ En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak (Mezuniyet-Bölüm Şartları, Başvuru Tarihi)
BOTAŞ En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapacak (Mezuniyet-Bölüm Şartları, Başvuru Tarihi)
Mübarek Ramazanın İlk Haftasında Hurma Satışları Durgun Geçti
Mübarek Ramazanın İlk Haftasında Hurma Satışları Durgun Geçti
Marmaris'te Yıllarca Türbe Sanılan Mezarın Sahibi Şok Etti
Marmaris'te Yıllarca Türbe Sanılan Mezarın Sahibi Şok Etti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim