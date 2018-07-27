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MİT'ten Ulanbatur'da operasyon! FETÖ'cü Veysel Akçay yakalandı

MİT tarafından özel olarak Moğalistan'a gönderilen ekip başarılı bir operasyona imza atarak FETÖ'nün Moğalistan'daki Okulların Genel Müdürü olan Veysel Akçay'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

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MİT'ten Ulanbatur'da operasyon! FETÖ'cü Veysel Akçay yakalandı

MİT tarafından özel olarak Moğalistan'a gönderilen ekip başarılı bir operasyona imza atarak FETÖ'nün Moğalistan'daki Okulların Genel Müdürü olan Veysel Akçay'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

27 Temmuz 2018 Cuma 14:45
MİT'ten Ulanbatur'da operasyon! FETÖ'cü Veysel Akçay yakalandı

MİT tarafından özel olarak Moğalistan'a gönderilen ekip başarılı bir operasyona imza atarak FETÖ'nün Moğalistan'daki Okulların Genel Müdürü olan Veysel Akçay'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

MÄ°T'ten MoÄolistan'da operasyon! FETÃ'cÃ¼ Veysel AkÃ§ay yakalandÄ±

MİT FETÖ'nün üst düzey yöneticilerine yönelik yeni bir operasyonu da 8 bin kilometre uzakta Moğalistan'da gerçekleştirdi. Moğolistan'ın Başkenti Ulanbatur'da FETÖ okullarının genel müdürlüğünü yapan Veysel Akçay, Moğolistan istihbaratı ile MİT'in gerçekleştirdiği ortak operasyonla gözaltına alındı.


Sözcü Gazetesi'nden Veli Toprak isimli muhabirin aktardığına göre; FETÖ’cü okullar müdürü Türkiye'ye getirmek üzere özel bir uçağın Ulanbatur’a gönderildiği öğrenildi. MİT görevlilerin yanlarında Akça ile birlikte yurda gelmeleri bekleniyor.

Öte yandan, Moğolistan’daki FETÖ yanlıları Veysel Akçay'ın gözaltına alınması üzerine eylem yapmaya başladı. FETÖ okullarında okuyan bir öğrenci grubunun havalimanı önünde müdürün serbest bırakılması için eylem yaptıkları öğrenildi.

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Son Güncelleme: 27.07.2018 18:04
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