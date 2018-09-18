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MİT’te FETÖ operasyonu! 15 astsubay gözaltında…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Milli İstihbarat Teşkilatı Sinyal İstihbarat Dairesi bünyesinde görevli askerlere yönelik yürütülen FETÖ soruşturmasında aktif görevde olan 15 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

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MİT’te FETÖ operasyonu! 15 astsubay gözaltında…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Milli İstihbarat Teşkilatı Sinyal İstihbarat Dairesi bünyesinde görevli askerlere yönelik yürütülen FETÖ soruşturmasında aktif görevde olan 15 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

18 Eylül 2018 Salı 10:07
MİT’te FETÖ operasyonu! 15 astsubay gözaltında…

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT) Sinyal İstihbarat Dairesi bünyesinde görevlendirilen askerlerden önceki tarihlerde yapılan operasyonlarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların ifade ve teşhisleri ile Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatları ve ilişkileri tespit edilen 15 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin hepsinin aktif görevde olduğu öğrenilirken gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 6 ilde devam ediyor.

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