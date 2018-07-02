Minik Leyla'nın Dedesinden İlk Açıklama: Kahreden Detayı Açıkladı

Son dakika haberi: Ağrı'da cansız bedenine ulaşılan Leyla ile ilgili dedesinden son dakika açıklaması geldi.
Bugün akşam saatlerinde gelen acı haberle yıkılan aileden ilk açıklama geldi.
Leyla'dan kaybolduğunun 18'inci gününde, bugün akşamüstü, acı haber geldi. Leyla'nın cansız bedeni, didik didik edilen Bezirhane köyüne 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiine ot biçmek için giden bir köylü tarafından bulundu.
JANDARMA KÖYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPATTI
Minik Leyla'nın cansız bedeninin bulunması üzerinde jandarma ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden jandarma, çevrede önlem aldı. Ekipler, köye giriş çıkışları kapattı. Küçük kızın bulunduğu yere kimseyi yaklaştırmayan jandarma, olay yerinde inceleme başlatarak delil aradı. Küçük kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Acı haberi alan Leyla'nın ailesi, sinir krizi geçirdi, gözyaşlarına boğuldu.
DEDESİNDEN İLK AÇIKLAMA
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) acı haber sonrası açıklamada bulunan Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, şu ifadeleri kullandı:
"Torunumu bugün ot biçmek için bölgede giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin."
Öte yandan Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 2 savcı, bölgeye gelerek inceleme başlattı. Başlatılan incelemeler devam ediyor.
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Kim kiyfiysa o kucuk nelege Allah kahru perisan etdin seni ey zalim Allahin gazabi senin ustune olsun jer iki cihandafa
Allah belalarini versin çocuklardan ne istiyorsunuz idammmmmmmmm gelsin !!!!!!
Bunları idam ederek acısız ölüm mü olsun yakalayıp bunları Allah o an ne layık gördüyse onu yapmam gerek ölene kadar dünya ya ibret olsun
İdam gelsin küçücük melekden ne istediniz Allah kahretsin bunları idam istiyoruz
BUNCA HUNHARCA COCUK CINAYETLERI YASANIYOR. SIYASILER HALA KALMIS KIMYASAL HADIMDAN VE CEZALARIN ARTIRILACAGINDAN BAHSEDIYOR. CEZANIN ARTTIRILACAGIYLA KASTINIZ NE? 10 YIL OLAN CEZAYI 15 YILA MI CIKARACAKLAR. 10 U GOZE ALAN 15 MI GOZE ALMAYACAK. AMA HIC KIMSE OLUMU GOZE ALMAZ. BOYLE SUCLARI ISLEYENLERDEN BIRKACINI KENT MEYDANLARINDA ASIN BUNU GORSUNLER BAKIN BAKALIM EN CANISI BILE BIRDAHA BOYLE BIR SEY YAPAR MI? HAPISHANELER DOLMUS TASMIS ARTIK SUCLU KOYACAK YER KALMAMIS HALA CEZALARI ARTTIRMAKTAN BAHSEDIYORLAR. BIZLER ISTEMIYORUZ VERDIGIMIZ VERGILERLE CANILER BESLENSIN.
Sayın devlet büyüklerimiz yeter artık niye bunları icerde bekletiyosunuz canimiza tak dedi islam ülkesi olarak bunları asmiyosaniz sizde bizde bu vebali tasiyamayiz asın ya o yavrularin analarinin babalarının bi nebzede olsa yarasina su serpin ki tecavuze yeltenecek kahoe çocukları yapmasin böyle eğer idam gelmez gereken yapilmazsa Allah bizi vAllahide billahide affetmez bunun gereğini yapın bu kadarmi zor 2 metre ipe bakiyor yapin Bunu ya yetmezmi daha kactane leylalar eylül lerin kac yavrumuzun cani yanacak .
Kesinlikle idam gelmeli bunlar hapis le falan iflah olmaz yoksa
idam gelsin bu zalime