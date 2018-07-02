Minik Leyla'nın Dedesinden İlk Açıklama: Kahreden Detayı Açıkladı

Son dakika haberi: Ağrı'da cansız bedenine ulaşılan Leyla ile ilgili dedesinden son dakika açıklaması geldi.

Bugün akşam saatlerinde gelen acı haberle yıkılan aileden ilk açıklama geldi.

Leyla'dan kaybolduğunun 18'inci gününde, bugün akşamüstü, acı haber geldi. Leyla'nın cansız bedeni, didik didik edilen Bezirhane köyüne 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiine ot biçmek için giden bir köylü tarafından bulundu.

JANDARMA KÖYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPATTI



Minik Leyla'nın cansız bedeninin bulunması üzerinde jandarma ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden jandarma, çevrede önlem aldı. Ekipler, köye giriş çıkışları kapattı. Küçük kızın bulunduğu yere kimseyi yaklaştırmayan jandarma, olay yerinde inceleme başlatarak delil aradı. Küçük kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Acı haberi alan Leyla'nın ailesi, sinir krizi geçirdi, gözyaşlarına boğuldu.

DEDESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) acı haber sonrası açıklamada bulunan Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

"Torunumu bugün ot biçmek için bölgede giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin."

Öte yandan Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 2 savcı, bölgeye gelerek inceleme başlattı. Başlatılan incelemeler devam ediyor.

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