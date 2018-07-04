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Minik Leyla'nın Ailesi Destek İstedi : 'İdam İstiyoruz'

Ağrı Merkeze bağlı Bezirhane köyünde bayram günü kaybolan ve dün toprağa verilen minik Leyla'nın acısı dinmiyor. İdam düzenlemesi gelecek mi, idam ne zaman meclise gelecek?

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Minik Leyla'nın Ailesi Destek İstedi : 'İdam İstiyoruz'

Ağrı Merkeze bağlı Bezirhane köyünde bayram günü kaybolan ve dün toprağa verilen minik Leyla'nın acısı dinmiyor. İdam düzenlemesi gelecek mi, idam ne zaman meclise gelecek?

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:01
Minik Leyla'nın Ailesi Destek İstedi : 'İdam İstiyoruz'

Ağrı Merkeze bağlı Bezirhane köyünde bayram günü kaybolan ve dün toprağa verilen minik Leyla'nın acısı dinmiyor. Baba Nihat Aydemir, Devlet Bahçeli'nin idam çağrısına destek verdiğini, bu konuda düzenleme beklediklerini söyledi. Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü dedesinin köyünde kaybolan küçük Leyla'dan acı haber geçtiğimiz gün gelmiş, minik yavrunun cansız bedeni dün sabah saatlerinde toprağa verilmişti. Aile, suçluların bir an önce bulunarak cezalandırılmasını , idam düzenlemesinin gelmesini istiyor.

Baba Aydemir, "Devlet Bahçeli idam istiyor. Destek vereceğiz Allah'ın izniyle. İdam istiyorum" ifadelerini kullandı. Minik Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir de, "Türkiye halkına sesleniyorum. İmzaya gidelim. Referanduma götürelim. Başka Leyla'lar, Eylül'ler ölmesin. Bunlar gitti geri gelmez. Küçücük bedenler melek cennetteler. Keşke o bedeni görmeseydim. İdam istiyoruz. Leyla ile Eylül öldü. Başka Leyla ve Eylül'ler ölmesin lütfen rica ediyorum. İnşallah idam çıkar. Devlet Bahçeli'ye de çok teşekkür ediyorum. İdam hakkında konuştuğunu gördüm. Ona sonsuz teşekkür ediyorum. İdam istemiş. İnşallah bir an önce olur referanduma götürülmesine de gerek kalamaz. Bu canileri asalım herkes ayağını çocukların üzerinden çeksin. Bütün çocuklar özgürce yaşasın lütfen. Türkiye'nin başı sağ olsun. Türkiye bizimleydi" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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İdamİDAM Son Dakika
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Fatih 3 saat önce

Böyle haberleri görünce içim gidiyor :( İdam gelsin de kurtulalım şu lanet cani insanlardan, diğer insan dışı varlıklara da örnek olur.

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2 saat önce

Idam karari gelirse nasil AB ye girecez

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