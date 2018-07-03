Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Minik Leyla Hakkında Başsavcılıktan Son Dakika Açıklaması

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir son dakika açıklaması geldi ve Minik Leyla'nın ölümü ile ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı haberleri yalanlandı.

banner396

Minik Leyla Hakkında Başsavcılıktan Son Dakika Açıklaması

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir son dakika açıklaması geldi ve Minik Leyla'nın ölümü ile ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı haberleri yalanlandı.

03 Temmuz 2018 Salı 20:05
Minik Leyla Hakkında Başsavcılıktan Son Dakika Açıklaması

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Minik Leyla, önceki gün akşam saatlerinde ölü halde bulundu. Leyla Aydemir'in ölüm olayı ile ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı yönündeki haberler hakkınd aAğrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı ve bu haberlerin gerçeği yansıtmadığına yer verildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağrı ili Bezirhane köyünde kaybolan 2015 doğumlu Leyla Aydemir'in ölüm olayı ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında 5 şahsın gözaltına alındığı yönünde haberler yapılmış ise de, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yine bazı basın ve yayın organlarında konuyla ilgili asılsız başka haberlerin de yapıldığı görülmektedir.

Kamuoyunun doğru aydınlatılması ve bilgi kirliliğinin önlenmesi bakımından gerek gözaltına alınan şahıslar ve gerekse de diğer adli işlemlere ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan basın açıklamaları haricinde basın yayın organlarında çıkan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Kamuoyunun haber alma hakkı çerçevesinde soruşturma sürecinde basın açıklamalarının Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacağı, soruşturmanın selameti bakımından soruşturmanın gizliliği ilkesine riayet edilmesi önem arz etmektedir. Konuyla ilgili soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğü hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur"

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Leyla'nın Ölüm Sebebi Açıklandı! Gözaltı Var
Leyla'nın Ölüm Sebebi Açıklandı! Gözaltı Var
Son Dakika! Minik Leyla'nın Ölümüyle İlgili Ağrı Valiliği'nden Açıklama Geldi!
Son Dakika! Minik Leyla'nın Ölümüyle İlgili Ağrı Valiliği'nden Açıklama Geldi!
Minik Leyla Toprağa Verildi! Kahreden Detaylar
Minik Leyla Toprağa Verildi! Kahreden Detaylar
Akşener'den Hükümete Destek Açıklaması
Akşener'den Hükümete Destek Açıklaması
Minik Leyla'da Tecavüz Bulgusu Var mı? Bakan Soylu Açıkladı
Minik Leyla'da Tecavüz Bulgusu Var mı? Bakan Soylu Açıkladı
Minik Leyla'nın Dedesinden İlk Açıklama: Kahreden Detayı Açıkladı
Minik Leyla'nın Dedesinden İlk Açıklama: Kahreden Detayı Açıkladı
Ağrıdan Kahreden Haber: Minik Leyla'dan Acı Haber
Ağrıdan Kahreden Haber: Minik Leyla'dan Acı Haber
Anahtar Kelimeler:
LeylaAğrıSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leyla ve Eylül'den Sonra Bir Kötü Haber Daha: 1,5 Yaşındaki Rüya..
Leyla ve Eylül'den Sonra Bir Kötü Haber Daha: 1,5 Yaşındaki Rüya..
Google'da Son 7 Günde En Çok Aranan Kelimeler Açıklandı
Google'da Son 7 Günde En Çok Aranan Kelimeler Açıklandı
Minik Eylül Cinayetinde Flaş Gelişme ! Zanlı Cesedi Gömerken..
Minik Eylül Cinayetinde Flaş Gelişme ! Zanlı Cesedi Gömerken..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim