Minik Eylül Cinayetinde Yeni Gelişme: Çilden Çıkartıyor

Eylül cinayetinde çıldıtan detay ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay Polatlı'da kaybolduktan bir hafta sonra, cansız bedeni elektrik direğinin dibinde gömülü halde bulunan ve cinsel istismara uğradığı görülen Minik Eylül Yağlıkara'nın ailesi, kızlarının yasını tutuyor. Bir süre köyden ayrılmama üzerine karar alan aile, gelen taziyeleri kabul ederken, olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Eylül Yağlıkara'yı öldürdüğü ve ona cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla annesi ile birlikte hakkında işlem yapılan ve tutuklanan Uğur Koçyiğit'in, olay günü, cinayeti işledikten sonra önce Eylül'ün amcası Ahmet Yağlıkara'nın evine gittiği ortaya çıktı. Amca Yağlıkara’ya karnının acıktığını ve atıştırmalık kahvaltı türü bir şey hazırlamasını isteyen Uğur Koçyiğit'in, getirilen yiyecekleri soğukkanlılıkla yediğini ifade edildi.

Ahmet Yağlıkara’nın evindeyken Eylül’ün kaybolduğu haberinin geldiği, Uğur Koçyiğit'in de aileyle birlikte dışarı çıkarak köy çevresinde Eylül'ü arama çalışmalarına katıldığı bildirildi. Uğur Koçyiğit'in kendilerine komşu olan Yağlıkara ailesinin zaman zaman evlerine giderek yemek yediği de ortaya çıktı.

HALA SORULARI CEVAPLAMIYOR

Sincan Cezaevi'nde 13 günden bu yana tutuklu olarak bulunan Uğur Koçyiğit'in, halen tüm soruları cevapsız bıraktığı öğrenildi.

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