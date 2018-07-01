Minik Eylül Cinayetinde Korkunç Detaylar Ortaya Çıktı

Minik Eylül'ün vahşice öldürülmesi ile ilgili detaylar ortaya çıkıyor ve ortaya çıkan her detay tüyleri diken diken ediyor.

Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’nde geçtiğimiz 22 Haziran günü bir anda ortadan kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın cesedi, bir elektrik direğinin altına gömülü şekilde bulundu. Minik Eylül'ün otopsisinde vücudunda kesici delici alet izlerine rastlanan küçük kızın cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü rtaya çıkardı. Muayene tutanağında Eylül’ün bir ayağında da kırıklar tespit edildi. Eylül’ün dibinde gömülü bulunduğu elektrik direğini aracında küçük kızın kanı ve seç teli bulunan Uğur Koçyiğit’in diktiği anlaşıldı. Tutuklu Koçyiğit’in daha önce siber polisi tarafından incelenen cep telefonunda çocuk pornosuna rastlandığı, bu yöndeki bazı içeriklerin de silindiği ortaya çıktı.

KATİL TESELLİ ETTİ

Saat saat izlenen cinayette, cuma namazına gitmekte olan cemaatteki bazı kişiler, Eylül’ü en son köy içinde saat 12.40’ta bisiklete binerken gördüğünü söyledi. Son kez Uğur Koçyiğit’in evine doğru giderken görülen Eylül, burdan sonra ortadan kayboldu. Saat 13.10’da ailesi tarafından aranmaya başlayan Eylül, tüm çabalara rağmen bulunamadı ve ekiplere hber verildi.. Koçyiğit’in otomobili saat 14.15’te köyden çıkarken, saat 14.30’da ise Eylül’ün gömüldüğü yerde görüldü. Koçyiğit, ardından köye geri döndü ve katlettiği küçük kızın babasının yanına gelerek onu teselli etti. Köyde başlatılan arama çalışmalarına da cani katıldı.

KORKUP KAÇTI

Eylül’ü aranması için köye, kokuya duyarlı iz süren kadavra köpeğinin geleceğinin duyulmasının ardından Koçyiğit ile annesi H.K. paniğe kapıldı. Polis köpeği ilk tepkiyi Koçyiğit’in evinde verdi, bu nedenle ilk etapta bu ev arandı. Eva’nın evin önünde park halindeki Koçyiğit’in aracına doğru tepki vermesi üzerine de araçta kriminal inceleme başlatıldı, Eylül’e ait kan lekesi ile saç teline rastlandı.

YENİDEN SORGU

bunun üzerine Koçyiğit gözaltına alındı ve tek kişilik hücreye konuldu. Sican Cezaevinde diğer mahkumlar tarafından linç edilmemesi için tek kişilik hücreye konulan Koçyiğit, minik kızın cesedinin bulunmasının ardından yine sorguya alındı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Evli ve 3 çocuk babası olan tutuklu Koçyiğit’in yanı sıra annesi, eşi, komşusu bir kadın ile bir erkeğin de gözaltı işlemleri devam ediyor. Diğer şüphelilerin olay günü Koçyiğit ile telefon görüşmesi yaptıkları belirlendi. Eylül’ün cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Eylül için ikindi namazı sonrası köy meydanında cenaze namazı kılındı. Acılı baba İbrahim ve anne Şerife Yağlıkara yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Ankara Valisi Ercan Topaca ile çok sayıda vatandaş cenazedeydi.

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