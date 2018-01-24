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Milyonları İlgilendiriyor! İşçilere İlave Ücret Ödenecek! Tarih Belli Oldu

2018/11212 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan işçiler için 2018 yılında yapılacak ilave tediyelerin sürelerinin belirlenmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Milyonları İlgilendiriyor! İşçilere İlave Ücret Ödenecek! Tarih Belli Oldu

2018/11212 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan işçiler için 2018 yılında yapılacak ilave tediyelerin sürelerinin belirlenmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:49
Milyonları İlgilendiriyor! İşçilere İlave Ücret Ödenecek! Tarih Belli Oldu

İşçilere İlave Ücret Ödenecek! Tarih Belli Oldu

2018/11212 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan işçiler için 2018 yılında yapılacak ilave tediyelerin sürelerinin belirlenmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Özellikle taşeron işçilerin merakla beklediği ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı 26 Ocak 2018 tarihinde diğer yarısı 8 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak. Madenlerde çalışanlar için gerçekleştirilecek ilave tediyenin tamamının 24 Aralık 2018 tarihinde yapılacağı öğrenildi.

Resmi Gazete'de Yayımlanan Karar : 

Karar Sayısı : 2018/11212

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2018 yılında;

a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 26/1/2018, diğer yansının 8/6/2018 tarihinde,

b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 24/12/2018 tarihinde,

ödenmesi; Maliye Bakanlığının 11/1/2018 tarihli ve 404 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kuralu'nca 17/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

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