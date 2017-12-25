Milli Savunma Üniversitesi'ne 100 Memur Alımı İzni Çıktı!

OHAL Kapsamında yayımlanan 696 Sayılı KHK ile Milli Savunma Üniversitesine 100 memur alımı için izin verildi. OHAL Kapsamında yayımlanan 696 sayılı KHK'da Milli Savunma Üniversitesine 100 memur kadrosu ihdas edilirken, söz konusu kadronun 2017 ve 2018 merkezi yönetim bütçe kanunlarındaki sınırlamalara tabi olmaksızın atama iznine sahip olduğu belirtildi. Milli Savunma Üniversitesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yakın zamanda memur alım ilanı yayımlayabilir. İlan yayımlandığı anda siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendireceğiz. Milli Savunma Üniversitesi ile İlgili dikkat Çeken KHK Maddeleri şu şekilde ;

GEÇİCİ MADDE 11- Güvenlik soruşturmaları sonuçlanmadan harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarının ara sınıflarına alman öğrenci ve öğrenci adaylarından, güvenlik soruşturmalarının menfi sonuçlanması nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi ile ilişiği kesilenler, istekleri halinde geçiş yapmış oldukları okullarına geri alınırlar. Buna ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 12- Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı adına ihdas edilmiş olan toplam 100 adet memur kadrosuna, 2017 ve 2018 yılları merkezi yönetim bütçe kanunlarındaki sınırlamalara tabi olmaksızın atama yapılabilir."

MADDE 122- 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunun 107 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(7) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapma hakkı kazanmış olup henüz uzmanlık eğitimine başlamamış olanlardan ihtiyaç duyulan branşlardaki personel; kıta, kurum ve karargahlarda fiilen en az iki yıllık hizmeti tamamlamak kaydıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapar. İhtiyaç duyulmayan branşlardaki personel, devredilen personel kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesinde araştırma görevlisi kadrolarına atanır. Gülhane Askeri Tıp Akademisinde lisansüstü eğitim yapmakta olan öğrenciler (yabancı öğrenciler dahil) ile bu hakkı kazanmış olanlar eğitimlerine Üniversitede devam eder."

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