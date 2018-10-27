milli savunma bakanlığı ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvuruları için askerlik şubelerinin 27 Ekim 2018, 28 Ekim 2018 ve 29 Ekim Ekim 22018 tarihilerinde de hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askerlik şubeleri 27, 28 ve 29 Ekim 2018 tarihlerinde hizmet vermeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.



Bedelli askerlik başvurusunda son tarih olan 3 Kasım öncesi yığılmaları önlemek amacıyla bu kararın alındığı bilgisine ulaşıldı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA