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Milli Savunma Bakanlığı'ndan O Haberler Hakkında Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki genel maksat bombalarının patlama etkisinin düşük olduğuna ilişkin bilgilerin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan O Haberler Hakkında Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki genel maksat bombalarının patlama etkisinin düşük olduğuna ilişkin bilgilerin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.

22 Aralık 2017 Cuma 17:40
Milli Savunma Bakanlığı'ndan O Haberler Hakkında Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan O Haberler Hakkında Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki genel maksat bombalarının patlama etkisinin düşük olduğuna ilişkin bilgilerin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.

Bir süre önce basında yer alan genel maksat bombalarının düşük patlama etkisine sahip olduğu bu yüzden askerlerin tehlikede olduğuna yönelik çıkan haberlerle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bombalarla ilgili gerekli tüm ar-ge çalışmalarının yapıldığı, basında yer alan haberlerin gerçekleri yansıtmadığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi :"Habere konu olan mühimmata yönelik, 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren terörle mücadele harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yoğun miktarda kullanılarak atış sonuçları takip edilmiş ve olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Ayrıca TÜBİTAK SAGE tarafından ABD ve diğer ülkeler orijinli Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki genel maksat bombalarının patlama basınç değerlerinin karşılaştırılması maksadıyla örneklemeli seçilen 41 adet mühimmata 'patlama basınç ölçümü' testleri icra edilmiş ve patlama tesir değerlerinde bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, envanterde bulunan söz konusu mühimmatın patlama etkisinin düşük olduğuna dair bilimsel ve gözlemsel bir veri bulunmayıp, mühimmat tüm harekat şartlarında etkinlikle kullanılmaktadır."

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Son Güncelleme: 22.12.2017 17:44
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıGenel Maksat Bombaları
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