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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Güvenli Bölge ve Mutabakat Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, ABD ile 17 Ekim'de yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen YPG'lilerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Güvenli Bölge ve Mutabakat Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, ABD ile 17 Ekim'de yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen YPG'lilerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirildiği açıklandı.

20 Ekim 2019 Pazar 09:21
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Güvenli Bölge ve Mutabakat Açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında YPG'lilerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu bir askerin hayatını kaybettiği, bir askerin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıya meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "ABD ile 17 Ekim 2019 tarihinde yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen PKK/YPG'li teröristler tarafından 20 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Mutabakata aykırı tüm bu eylemlere rağmen dün çoğu ambulanstan oluşan 39 araçlık bir konvoyun Resulayn'a emniyetle giriş ve çıkışı sağlanmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi gerçekleşmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

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