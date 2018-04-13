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Milli Savunma Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu İşçi Alımı için Başvurular 20 Nisan'da Sona Erecek

Milli Savunma Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu işçi alımı için başvuru süreci 20 Nisan 2018 tarihinde sona erecek.

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Milli Savunma Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu İşçi Alımı için Başvurular 20 Nisan'da Sona Erecek

Milli Savunma Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu işçi alımı için başvuru süreci 20 Nisan 2018 tarihinde sona erecek.

13 Nisan 2018 Cuma 16:34
Milli Savunma Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu İşçi Alımı için Başvurular 20 Nisan'da Sona Erecek

Milli Savunma Bakanlığı 1'inci Ana Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Statüsünde işçi alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Söz konusu duyuruda, "Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayınlandığı yerdeki Türkiye İş Kurumu İl Şube Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabileceklerdir.5. 04 Mayıs 2018 tarihinde saat 14:30’da 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde (ESKİŞEHİR) noter kurası yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir." ifadelerine yer verilirken, başvuruda bulunacak adayların en az ilkokul mezunu, en fazla lise mezunu olması gerektiği belirtilmiş, ilgili alım için ayrılan kontenjan aşağıdaki gibi olmuştu.

Başvurular İSKUR üzerinden gerçekleşiyor. 20 Nisan'dan sonra süreç sonra erecek, bu tarihten sonra yapılacak başvurular geçersiz sayılacak.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
MsbMsb En Az Ilkokul Mezunu
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