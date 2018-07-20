Milli Savunma Bakanı Akar'dan Bedelli Askerlik Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bedelli askerlik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hulusi Akar, son günlerin gündem konusu olan bedelli askerlik hakkında bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Akar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bedelli askerlikle ilgili Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ilgili birimlerle gerekli koordinasyon içinde bir hazırlık, çalışma yapıldı. Bu çalışma yüce Meclisimize sunuldu. Bu çalışma şu anda komisyonda ve Genel Kurulda görüşülecek. Bu çerçevede, gerekli sonuçları hep birlikte takip ediyoruz."

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