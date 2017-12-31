Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Sonuçları Açıklandı! İşte Büyük İkramiye Çıkan Numaralar

Yılbaşı Çekilişi Canlı Yayın Başladı! 31 Aralık 2017 Yılbaşı Çekilişi Canlı Yayın Nasıl İzlenir?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinin 61 milyon liralık en büyük ikramiye numarası 97904035 oldu. Büyük İkramiye çeyrek bilete isabet etti. Biletler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Antalya, Samsun, İstanbul'dan bilet alan şanslılara çıktı.

31 Aralık 2017 Yılbaşı Çekilişi Sonuçları Çekiliş heyeti tarafından yapılan kontroller sonrasında milli piyangonun resmi sitesinden yayımlanacak. Milli Piyango 31 Aralık Yılbaşı özel çekilişi canlı yayını nasıl izlenir.

Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesinden 31 Aralık 2017 Yılbaşı çekilişi canlı olarak yayımlanacak. Milli Piyango resmi sitesinden yapılan açıklamada, "31 Aralık 2017 Yılbaşı Çekilişi Sonuçları Çekiliş Heyeti Tarafından Yapılan Kontroller Sonrasında Sitemizde Yayınlanacaktır. Saat 23.00' dan itibaren ise 31 Aralık 2017 Yılbaşı çekilişini Web sitemizden canlı olarak izleyebilirsiniz." ifadelerine yer verildi. Milli Piyango Canlı yayınını izlemek isteyen kişiler, www.mpi.gov.tr/node/102 adresini ziyaret edebilirler.

Yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon TL, 1 adet 5 Milyon TL, 1 adet 2 Milyın TL, 1 adet 1 milyon TL ve 1 adet de 500 bin TL ikramiye verileceği açıklandı.

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarıysa 349 milyon 243 bin TL olacak. Tam bilet 60 TL'den, yarım bilet 30 TL'den, çeyrek biletse 15 TL'den satılacak. Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin 29 Kasım 2017 tarihinden itibaren satışa sunulacağı öğrenildi. Büyük ikramiye tutarı geçtiğimiz seneye göre 1 milyon TL artış gösterdi.

İkramiye son 10 yıla göre büyük bir artış göstermişdi. Milli Piyango 2007 ve 2008 yılında 25 milyon lira büyük ikramiye sunarken, bu rakam 2019 yılında 30 milyon TL, 2010 yılında 35 milyon lira, 2011 yılında 40 milyon lira olmuştu. 2015 yılında 55 milyon lira olan büyük ikramiye geçtiğimiz sene 60 milyon lira olarak verilmişti.

2 MİLYON 950 BİN 269 ADET İKRAMİYE DAĞITILACAK

Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 349 milyon 243 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 61 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 10 milyon, 1 adet 5 milyon, 1 adet 2 milyon, 1 adet 1 milyon ve 1 adet de 500 bin lira olacak.

2 milyon adet de amortinin verileceği özel çekilişte, tüm biletlerin satılması halinde dağıtılacak ikramiye adedi 2 milyon 950 bin 269'a ulaşacak.

AMORTİ NUMARALARI BELLİ OLDU

4 ve 6

500 BİN TL KAZANAN NUMARA

4136086

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