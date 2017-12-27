Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Açıklama Geldi! 'O Fakülteden Mezun Olanlar Öğretmen Olarak Atanabilecek'

Milli Eğitim Bakanlığı, son zamanlarda büyük tartışmalara yol açan Danıştay Kararı ile ilgili bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kamuoyunu meşgul eden ilahiyat fakültesi mezunlarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesiyle ilgili bir açıklama gerekliliği duyulduğu belirtilirken, konuyla ilgili bakanlık aleyhine açılan davada , yürütmenin durdurulması kararına itiraz edildiği, Danıştay İdari Davalar Kurulu'nun da 9 Ekim 2017 tarihinde davayı reddettiğini bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi , "Davanın esastan görülmesi sırasında Danıştay 12. Dairesinin 30/10/2017 tarihli kararıyla dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir. Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı karar gerekçesi doğrultusunda gerekli düzenlemeyi yapacaktır. Böylece ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanmasının önünde herhangi bir engel kalmamıştır."

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