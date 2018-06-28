Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğretmenlere İl Dışı İptal Hakkı

Duyuruda 11 Haziran 2018 tarihinde yer değiştirme işlemlerinin sonuçlandırıldığı, bu çerçevede iller arası isteğe bağlı ataması yapılan öğretmenlerden görev yerinden ayrılmamış olanların istemeleri halinde atama iptali için başvuru yapabileceği bildirildi.

Bakanlığın İnsan Kaynakları Birimi tarafından yapılan resmi duyuruda atama iptal hakkıyla ilgili şu ifadelere yer verildi :

Öğretmenlerimizin 2018 Yılı İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeleri Hakkında

Öğretmenlerimizin 2018 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri 11 Haziran 2018 tarihinde sonuçlandırılmıştır.

Bu çerçevede iller arası isteğe bağlı ataması yapılan öğretmenlerden görev yerlerinden ayrılmamış olanlar, istemeleri halinde atamalarının iptali için başvuruda bulunabileceklerdir.

Kurumunuzda başvuruda bulunan öğretmenlerin iptal dilekçeleri resmi yazı ile birlikte bakanlığımıza iletilmek üzere müdürlüğümüz insan kaynakları birimine ivedilikle gönderilmesi gerekmektedir.

İnsan Kaynakları Birimi