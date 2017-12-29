Milli Eğitim Bakanlığı 2018 Sınav Takvimini Açıkladı ( Hangi Sınav Ne Zaman Yapılacak?)

Milli Eğitim Bakanlığı 2018 Sınav takvimini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, 2018 yılında MEB tarafından gerçekleştirilecek sınavların tarihleri açıklandı. 2018 Busluluk Sınavı, AÖL sınavları, ehliyet sınavları ve daha fazlası. Buna göre yeni sisteme göre Merkezi sınavla öğrenci alımı yapacak liseler için yapılacak sınav 2 Haziran'da gerçekleşecek. Diğer sınavlar ve tarihlerine aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.