Milli Eğitim Bakanlığı 2018 Sınav Takvimini Açıkladı ( Hangi Sınav Ne Zaman Yapılacak?)
Milli Eğitim Bakanlığı 2018 Sınav takvimini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, 2018 yılında MEB tarafından gerçekleştirilecek sınavların tarihleri açıklandı. 2018 Busluluk Sınavı, AÖL sınavları, ehliyet sınavları ve daha fazlası. Buna göre yeni sisteme göre Merkezi sınavla öğrenci alımı yapacak liseler için yapılacak sınav 2 Haziran'da gerçekleşecek. Diğer sınavlar ve tarihlerine aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.
|
SIRA
|
SINAVIN ADI
|
SINAV TARİHİ
|
1
|
Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı
2018/MTSKS-1
|
10 ŞUBAT 2018 (saat 14.00)
|
2
|
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- II. Dönem Sınavı
2017-2018 AÖO- AÖL- AÖIHL- MAÖL / 2
|
17-18 MART 2018
|
3
|
Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı
2018/MTSKS-2
|
21 NİSAN 2018 (saat 14.00)
|
4
|
Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar)
2018
|
02 HAZİRAN 2018 (saat 10.00)
|
5
|
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7,8, 9, 10 ve 11. sınıflar)
2018/İOKBS
|
03 HAZİRAN 2018 (saat 10.00)
|
6
|
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- III. Dönem Sınavı
2017-2018 AÖO- AÖL- AÖIHL- MAÖL / 3
|
07-08 TEMMUZ 2018
|
7
|
Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı
2018/MTSKS-3
|
04 AĞUSTOS 2018 ( saat 14.00)
|
8
|
Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı
2018/MTSKS-4
|
20 EKİM 2018 (saat 14.00)
|
9
|
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı
2018-2019 AÖO- AÖL- AÖIHL- MAÖL / 1
|
08-09 ARALIK 2018
|
10
|
Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı
2018/MTSKS-5
|
22 ARALIK 2018 (saat 14.00)
|
11
|
Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı
2018/MTSK e-Sınavı
|
e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın
7 (yedi) günü yapılacaktır.
|
12
|
TÜM BAKANLIKLARA BAĞLI/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARLA YAPILACAK OLAN PROTOKOLLÜ SINAVLAR
|
Sınav protokollerinde belirtilecektir.