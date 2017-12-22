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Milli Eğitim Bakanı Yeğenini Daire Başkanı Olarak Atadı

Memurlar.net isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Özel Eğitim Kaynaştırma Daire Başkanlığı'na, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın Metalurji Teknolojisi öğretmeni olan yeğeni Fikret Yılmaz Vekaleten atandı.

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Milli Eğitim Bakanı Yeğenini Daire Başkanı Olarak Atadı

Memurlar.net isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Özel Eğitim Kaynaştırma Daire Başkanlığı'na, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın Metalurji Teknolojisi öğretmeni olan yeğeni Fikret Yılmaz Vekaleten atandı.

22 Aralık 2017 Cuma 21:54
Milli Eğitim Bakanı Yeğenini Daire Başkanı Olarak Atadı

Milli Eğitim Bakanı Yeğenini Daire Başkanı Olarak Atadı

Memurlar.net isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Özel Eğitim Kaynaştırma Daire Başkanlığı'na, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın Metalurji Teknolojisi öğretmeni olan yeğeni Fikret Yılmaz Vekaleten atandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mehme Tüm, konuyu mecliste gündeme getirdi ve Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan konuyla iligli yazılı cevap için soru önergesi verdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, tarafından bakan Yılmaz'a verilen soru önergesinde, "Özel eğitim alanında aktif çalışan ve özel eğitim alan onlarca uzman personel varken, bu alanda eğitimi ve deneyimi olmayan yeğeninizin atanması siyasi etiğe uygun mudur?" ifadeleri yer aldı.  MEB tarafından ilgili daire başkanlığına vekaleten atanan Fikret Yılmaz'ın özel eğitim alanında hiçbir deneyimi olmadığı, 15 Aralık 2017 tarihinde atama kararının ilgili kurumlara gönderildiği öğrenildi.

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