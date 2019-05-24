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MHP'li Belediye Başkanı Öldürüldü!

Konya Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, ilçeye bağlı Başköy mahallesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MHP'li Belediye Başkanı Öldürüldü!

Konya Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, ilçeye bağlı Başköy mahallesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

24 Mayıs 2019 Cuma 08:30
MHP'li Belediye Başkanı Öldürüldü!

Alınan bilgiye göre, Başköy Mahallesine gelen Öztoklu, burada Abdurrahman K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine İhsan Öztoklu, ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbine bıçak darbesi alan Öztoklu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Haberi alan Belediye Başkanı Öztoklu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş hastaneye akın etti.

Olayla ilgili cinayet şüphelisi Abdurrahman K, Abdullah K. ve Osman K. gözaltına alındı.

Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Çınar ise 3 saatlik müdahaleye rağmen Öztoklu'nun kurtarılamadığını belirterek, "Başkanımız müdahalelere cevap vermedi. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek de olayın takipçisi olacaklarını belirterek, Öztoklu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Evli ve iki çocuk babası Öztoklu'nun cenazesinin, hastanedeki işlemlerin ardından bugün toprağa verileceği bildirildi.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İhsan Öztoklu, 31 Mart yerel seçimlerinde Doğanhisar Belediye Başkanı seçilmişti.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 24.05.2019 11:15
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mhp li belediye başkanı öldürüldü
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