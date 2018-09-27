MHP'li başkan, şehit babasını tekme tokat dövüp hastanelik etti!

İnsanlık dışı olay, 24 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 23:30 saatlerindea Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Mardin'in Midyat ilçesi kırsalında 1992 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan jandarma er Hamza Atakul'un babası Bahri Atakul, kavşaktan bisikletiyle geçerken, MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek'in saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kamyonetini Dalaman Belediyesi Hizmet Binası önündeki otoparka bırakan Hasan Şimşek, sonra yakındaki bir ATM'in arkasına saklanarak beklemeye başladı.

İşte o görüntüler;

MHP'li Şimşek, ATM'nin yanından bisikleti ile geçen şehit babası Bahri Atakul'a saldırıp, yumruklamaya başladı. Aldığı darbelerle yere düşen Atakul'u bir süre daha yumruklayan Şimşek, daha sonra kamyonetine binip, olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Bahri Atakul, Dalaman Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şehit babasının olayda sağ kolunda ve yüzünde darbeye bağlı ezilme ve kızarıkların oluştuğu, ayrıca gözlüğü ile protez dişinin kırıldığı belirtildi.

Şehit babası Bahri Atakul, polise verdiği ifadesinde, "Birden üzerime birisi yumrukla saldırdı, yere düştüm. Daha sonra tekrar yumrukladı, sonra bana hakaretler etti. Bu sırada çevreden yardıma gelen arkadaşlar oldu. Can havliyle ayağa kalmaya çalışırken, beni darp eden kişinin MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.



"Benim bu kişi ile hiçbir husumetim olmamıştır" diyen şehit babası Atakul, şunları aktardı:

"Davacıyım ve maddi manevi sonuna kadar bunun peşindeyim. Ben bu ülkeye bir oğul şehit verdim, bana yapılan bu darp ve muamele insanlık dışı ve kendisini milliyetçi olarak ifade eden kişilere yakışmayan, aşağılık bir harekettir. Ayrıca yaşıma hürmeten affedilmeyecek bir davranıştır, yüce Türk adaleti gereğini yapacaktır." açıklamalarında bulundu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek ise "5'inci Sokak'ta bir kişi bisikleti ile aniden önüme çıktı. Az kalsın kaza yapacaktım. Kendisine sitem edince el kol hareketleri yaptı. Karanlıkta kim olduğunu anlayamadım. Daha sonra o kişi Dalaman Belediyesi'nin önünden geçerken tekrar önüme çıktı. Aramızda tartışma başladı. Bunun üzerine sinirlenip, kendisine vurdum. Pişmanım, kendisi ile bir husumetim önceden yoktur. Kendisine özür dilemek için aracılar gönderdim" ifadelerini kullandı.

Kavganın darp ve kavganın bahsedildiği kadar şiddetli olmadığını öne süren MHP'li Şimşek, "Böyle bir şey yaşamak istemezdim, fakat darp ve kavganın şiddeti bahsedildiği kadar değildir. Bizler milliyetçi insanlarız, böyle bir şehit babası ile bu şekilde bir olayımız olduğundan dolayı pişmanlık duyuyorum. Kendileri ile şikayetinden vazgeçmeleri ve özrümün kabulü için görüşmeye hazırım. Bir anlık gaflet oldu, üzgünüm" dedi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynaklar; DHA

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