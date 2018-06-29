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MHP'nin Niğde'deki Milletvekili Sonuçlarına İtirazı Reddedildi

Milliyetçi Hareket Partisi Niğde İl Başkanlığı tarafından Niğde merkez ilçe, Bor , Ulukuşla ve Altunhisar'daki milletvekili seçim sonuçlarına dair yapılan itiraz, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

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MHP'nin Niğde'deki Milletvekili Sonuçlarına İtirazı Reddedildi

Milliyetçi Hareket Partisi Niğde İl Başkanlığı tarafından Niğde merkez ilçe, Bor , Ulukuşla ve Altunhisar'daki milletvekili seçim sonuçlarına dair yapılan itiraz, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

29 Haziran 2018 Cuma 22:02
MHP'nin Niğde'deki Milletvekili Sonuçlarına İtirazı Reddedildi

Milliyetçi Hareket Partisi Niğde İl Başkanlığı tarafından Niğde merkez ilçe, Bor , Ulukuşla ve Altunhisar'daki milletvekili seçim sonuçlarına dair yapılan itiraz, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin tamamlanmasından sonra, MHP İl Başkanlığı , Merkez ilçedeki milletvekili sonuçlarına yaptığı itirazın İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedilmesinden sonra İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu.

Dilekçede, Niğde Merkez ile Bor, Altunhisar ve Ulukışla ilçelerindeki geçersiz oyların yeniden sayılması istendi. Dilekçeyi değerlendirmeye alan kurul, itirazı reddetme kararı aldı.

Milletvekili seçimlerinde Niğde'de AK Parti 2 , Cumhuriyet Halk Partisi 1 milletvekili çıkarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
MhpMhp Niğde
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