MHP Liderinin Doğum Günü Sosyal Medyada Ülkücüler Birleşti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin doğum günü nedeniyle ülkü ocakları ve ülkücü camia MHP Genel Başkanına tebrik mesajları yağdırdı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'ten sonra Genel Başkanlığı'na geçen Devlet Bahçeli 1 Ocak 1948'de Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde dünyaya geldi. MHP Genel Başkanlığı'ndan önce parti içerisinde bir çok görev yapan ve Alparslan Türkeş'e en yakın isimlerden birisi olan Devlet Bahçeli 1987'de o zamanki adı MÇP olan MHP'ye katıldı ve parti yönetimine seçildi. Daha sonra da partide Genel Sekreterlik yaptı. Devlet Bahçeli 1997 yılından bu yana MHP'de genel başkanlık yapıyor.

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