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MHP Konya Milletvekili'nden 'Tecavüzcülere İdam' Çağrısı!

MHP'nin Konya'dan ilk kez çıkardığı kadın milletvekili Esin Kara, Türk töresinde tecavüz suçunun cezasının idam olduğunu, kadınların bunu istediğini, idam gelmesi halinde halkın vicdanının da siyasetçinin vicdanının da rahat edeceğini söyledi.

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MHP Konya Milletvekili'nden 'Tecavüzcülere İdam' Çağrısı!

MHP'nin Konya'dan ilk kez çıkardığı kadın milletvekili Esin Kara, Türk töresinde tecavüz suçunun cezasının idam olduğunu, kadınların bunu istediğini, idam gelmesi halinde halkın vicdanının da siyasetçinin vicdanının da rahat edeceğini söyledi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 19:25
MHP Konya Milletvekili'nden 'Tecavüzcülere İdam' Çağrısı!

MHP'nin Konya'dan ilk kez çıkardığı kadın milletvekili Esin Kara, Türk töresinde tecavüz suçunun cezasının idam olduğunu, kadınların bunu istediğini, idam gelmesi halinde halkın vicdanının da siyasetçinin vicdanının da rahat edeceğini söyledi.

Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte değerlendirmelerde bulunan Esin Kara, "İlkokul öğretmenin bana ne olmayı düşündüğümü sorduğunda ben, milletvekili olacağım diyordum. Dün ilkokul öğretmenim beni arayıp tebrik etti. Çocukluğumdan beri olan bir idealimdi. Devlet beyin karşısına yeminli mali müşavir olup, hukuk fakültesini bitirip 3 diploma sahibi olarak çıkmak istiyordum. Seçimler erkene alınınca yeminli mali müşavir sınavlarına giremeden aday oldum." dedi.

MHP'nin seçim beyannamesi içerisinde yer alan 'Af' meselesine de değinen Kara, "Kadınlara şiddet ve tecavüz suçları asla 'af' gelmeyecektir. Çünkü MHP olarak aday adaylığı sürecinde bile genel merkezimiz istihbarat çalışması yapıp, aday adayının kadına yönelik en küçük şiddetinin olup, olmadığını araştırdı. Aday adaylığım söz konusu olmadan önce Adana'da 3 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edilmişti. Ben bir anne olarak gece yarası uyanıp ağladım. Ardından da başta Adana milletvekilimiz olmak üzere yöneticilerimiz elektronik postayla ile duyarlılığımı dile getirdim. Ben bu mesajı pazartesi göndermiştir. Salı günü genel başkanımız, meclisteki grup toplantısında çıktı, çocuk istismarında bulunanlara idam getirilmesini istedi. MHP olarak bizim affedemeyeceğimiz şeyler var. Türk'ün töresinde de bu var. Türk'ün töresinde, tecavüz suçunun cezası idamdır. İnşallah gelsin. Çünkü biz kadınlar bunu istiyoruz. Böyle bir şey olursa kamu vicdanı da, halkın vicdanı da, siyasetçinin vicdanı da rahat eder." şeklinde konuştu.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Kayhan 2 saat önce

Hadi insAllah

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Yeter 1 saat önce

Özellikle küçük çocuklara sapıklık yapan kesin asılsın idam istiyoruz

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Milliyetçi genç 1 saat önce

Bir gün gelecek bu ülkede tek söz sahibi olacağız inşAllah. O zaman terör, haksız yere cinayet işleyen, tecavüzvü vb.kim varsa sallandıracağız

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Fatma 1 saat önce

Evet biz de istiyoruz

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