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MHP İlçe Başkanı Ağca teknede çıkan yangında yaralandı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, MHP İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca, balık tuttuğu teknesinde çıkan yangında ağır yaralandı.

MHP İlçe Başkanı Ağca teknede çıkan yangında yaralandı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, MHP İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca, balık tuttuğu teknesinde çıkan yangında ağır yaralandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:28
MHP İlçe Başkanı Ağca teknede çıkan yangında yaralandı

Savaş Ağca, oğlu Tuğşat  Ağca ve arkadaşı Cemal Gökçe ile birlikte balık tutmak için tekneyle denize açıldı. Ancak teknede sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.  Ağca ve Gökçe, yangını söndürmek isterken alevlerin içinde kaldı.

Çevredeki diğer teknelerden yardıma gelen balıkçılar, yangını söndürdü. Ağır yaralanan Ağca, ihbar üzerine kıyıda bekleyen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınıd. Hafif yaralanan oğlu ve arkadaşı ise ayakta tedavi edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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