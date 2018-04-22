MHP Genel Başkanı'ndan 'İYİ Parti' Tepkisi  

MHP Genel Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yazısında, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin de konuşan Bahçeli, "Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin tam bağımsız yaşama iradesinden doğmuş, esaret ve ezikliğe meydan okuyan tarihi vakarından bir güneş gibi parlamıştı. Hiç şüphe yoktur ki, Büyük Millet Meclisi milletimizin tüm haslet, hasret, hatıra, haysiyet ve hedeflerinin bileşkesi, billurlaşmış fikriyatıdır. Ordular hazırlayıp ordular yöneten, çöken bir imparatorluğun enkazı üzerinde devlet kuran, zalimlere karşı mazlumların sığınak ve sözcüsü olan Büyük Millet Meclisi aynı zamanda kahraman, aynı zamanda Gazi, aynı zamanda milli iradenin tecelli ettiği şeref ve onur mekanıdır. Erken seçim kararının alınmasıyla birlikte son günlerine yaklaşan 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi de ilk Meclis'in emanet ve şerefine korkusuzca sahip çıkarak, 15 Temmuz 2016'da hain FETÖ işgalini durdurmuş, bu haliyle ikinci defa vatan kurtarıcılığı unvanına layık olmuştur. TBMM, 15 Temmuz'da bir kez daha Gazilik unvanını teyit etmiştir.

Bu kapsamda İlk Meclis'in muhterem azalarıyla 26. Dönem TBMM'nin saygın üyeleri Türk tarihi açısından asla unutulmayacak hizmet ve mücadelelere imza atmışlardır.Ancak Gazi Meclis'in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını da kuşkusuz sandıkta göreceklerdir. Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama, tam bir siyasi çürüme halidir. 23 Nisan 1920'de demokrasi ve millet egemenliği tarihsel sahnesine tam olarak çıkmıştır.

Demokrasi ve millet egemenliği ancak bu değerlere hürmet ve riayet etmesini bilen milletin ahlaklı temsilcileri vasıtasıyla anlam ve kalıcılığını ebediyen bulacaktır. Dünyanın o zamanki siyasi ve toplumsal ikliminde Meclisimiz taşıdığı eşsiz ve emsalsiz özellikleriyle hem insanlık için örnek, hem de Türk tarihi açısından ibret, ilham ve ihtiram vesikasıdır. Unutmayalım ki, hakimiyet havzalarımızdan birer birer çekildiğimiz vahim ve ıstırap dolu tablo içinde, Türk milletinin o dönemdeki en son, en etkili hamlesinin adı Büyük Millet Meclisi'dir." dedi.

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