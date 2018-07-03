MHP'den İYİ Parti'ye Giden Ülkücüler Hakkında 'Geri Dönecekler'

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partiden ayrılıp İYİ Parti'ye katılan ülkücüleri kast ederek, büyük bir çoğunluğunun tekrar MHP'ye döneceklerini söyledi.

Akçay, "Daha evvel, 'ben Cumhurbaşkanı olacağım, ben Başbakan olacağım, Meclis'te de çoğunluk olacağız' söylemleri, medya desteği ile yapılan seçim propagandasıdır. Bunların aldıkları netice de kendileri bakımından hüsran olmuştur. Övünecekleri, elde ettikleri bir başarı da yoktur. Ancak Milliyetçi Hareket Partisinden ne kadar oy kopartabilirlerse o kadar kopartmakla övüneceklerse buyursunlar övünsünler. Fakat büyük bir çoğunluk tekrar kendi yuvaları Milliyetçi Hareket Partisi'ne geleceklerdir, döneceklerdir." ifadelerini kullandı.

MHP'nin seçim beyannamesinde yer alan konuların, taahhütlerin hayat bulması için mecliste öncülük yapılacağını söyleyen Akçay, Cumhur ittifakı ruhu ve yeni kapu ruhu ile çalışmaların süreceğini, büyük katkılar sunmaya hazır olduklarını söyledi. MHP'li Akçay, "Milliyetçi Hareket Partisi bütün öngörüleri doğru ve haklı çıkan bir partidir. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin de bu güne kadar bütün öngörüleri ve tespitleri doğru çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi bu öngörülerinin doğru ve haklı çıkmasıyla çok daha büyük güç kazanmıştır ve Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin ufkunda bir yıldız gibi parlamaya devam edecektir." dedi.

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