Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

MHP, BBP'yi İttifakta İstemedi! BBP Seçimlere AK Parti Listelerinden Girecek

NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Büyük Birlik Partisi'nin milletvekili seçimlerinde AK Parti listeleri üzerinden seçime gireceğini söyledi. 

banner396

MHP, BBP'yi İttifakta İstemedi! BBP Seçimlere AK Parti Listelerinden Girecek

NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Büyük Birlik Partisi'nin milletvekili seçimlerinde AK Parti listeleri üzerinden seçime gireceğini söyledi. 

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:58
MHP, BBP'yi İttifakta İstemedi! BBP Seçimlere AK Parti Listelerinden Girecek

NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Büyük Birlik Partisi'nin milletvekili seçimlerinde AK Parti listeleri üzerinden seçime gireceğini söyledi. 

MHP İstemediğini Daha Önce Açıklamıştı

Habertürk'ten Kübra Par'a konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı "Şu an AK Parti ile MHP arasında bir ittifak söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı da buna katılacak başka partilerin her iki siyasi partinin aday listelerinden girebileceğini söyledi. Kanun, her partiye aynı imkânları sunuyor. Ama Büyük Birlik Partisi’nin bu ittifaka ayrı kurumsal kimliğiyle katılmasının MHP olarak çok uygun olmayacağını düşünüyoruz. BBP zaten bizden ayrılarak kurulmuş bir parti. İki parti arasında olmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz. 5-6 partili bir ittifak doğru olmaz. İki parti özelinde kalması bizce daha doğru olur." demişti.

MUHALEFET İTTİFAKINA İLK YORUM

CHP, İYİ Parti, Demokrat Prati ve Saadet Partisi'nin kurmaya hazırlandığı ittifaka ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, "Hayırlı olsun, zorlandılar ama sonuçta bir araya geldiler. ‘Zor ittifak’ demek gerekir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, oluşturduğu kurgu itibarıyla siyasetin de şekillenmesini zorunlu hale getiren bir model. Çıta yükseldi, yürütme görevi için 50+1 oy gerekiyor ve bunun için birbirine yakın kümeler, birbirine yakın siyaset izleyenler birleşecek. Ama saydığınız muhalefet, geçmişten kavgalı… Zor ittifak." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
BbpMhpBbp Mhp Ittifak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İntiharını Sosyal Medya Üzerinden Canlı Yayınladı
İntiharını Sosyal Medya Üzerinden Canlı Yayınladı
Meteoroloji Uyardı: O İllere Yağmur Geliyor
Meteoroloji Uyardı: O İllere Yağmur Geliyor
Kocasından Boşanan Kadın Öğretmen Erkek Öğrencisine..
Kocasından Boşanan Kadın Öğretmen Erkek Öğrencisine..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim