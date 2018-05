MHP, BBP'yi İttifakta İstemedi! BBP Seçimlere AK Parti Listelerinden Girecek

NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Büyük Birlik Partisi'nin milletvekili seçimlerinde AK Parti listeleri üzerinden seçime gireceğini söyledi.

MHP İstemediğini Daha Önce Açıklamıştı

Habertürk'ten Kübra Par'a konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı "Şu an AK Parti ile MHP arasında bir ittifak söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı da buna katılacak başka partilerin her iki siyasi partinin aday listelerinden girebileceğini söyledi. Kanun, her partiye aynı imkânları sunuyor. Ama Büyük Birlik Partisi’nin bu ittifaka ayrı kurumsal kimliğiyle katılmasının MHP olarak çok uygun olmayacağını düşünüyoruz. BBP zaten bizden ayrılarak kurulmuş bir parti. İki parti arasında olmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz. 5-6 partili bir ittifak doğru olmaz. İki parti özelinde kalması bizce daha doğru olur." demişti.

MUHALEFET İTTİFAKINA İLK YORUM

CHP, İYİ Parti, Demokrat Prati ve Saadet Partisi'nin kurmaya hazırlandığı ittifaka ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, "Hayırlı olsun, zorlandılar ama sonuçta bir araya geldiler. ‘Zor ittifak’ demek gerekir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, oluşturduğu kurgu itibarıyla siyasetin de şekillenmesini zorunlu hale getiren bir model. Çıta yükseldi, yürütme görevi için 50+1 oy gerekiyor ve bunun için birbirine yakın kümeler, birbirine yakın siyaset izleyenler birleşecek. Ama saydığınız muhalefet, geçmişten kavgalı… Zor ittifak." ifadelerini kullandı.

