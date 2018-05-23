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MGM'den Flaş Uyarı: İşte Yağmur Beklenen İller (Haritalı Hava Durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için yağış uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda bugün ve önümüzdeki günlerde bazı bölgelerde şiddetli yağış meydana geleceğine yer verildi.

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MGM'den Flaş Uyarı: İşte Yağmur Beklenen İller (Haritalı Hava Durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için yağış uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda bugün ve önümüzdeki günlerde bazı bölgelerde şiddetli yağış meydana geleceğine yer verildi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 19:48
MGM'den Flaş Uyarı: İşte Yağmur Beklenen İller (Haritalı Hava Durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika yağış uyarısı geldi.

MGM resmi sayfası ve Twitter adresi üzerinden yapılan son dakika açıklamasında bazı bölgelerde beklenen yağmura ilişkin uyarı yapıldı.

Doğu Karadeniz'in İç Kesimleri İle Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğusunda Beklenen Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Yurdumuzun doğu bölgelerinde önümüzdeki 1 hafta boyunca her gün genellikle öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır) Cuma (25.05.2018) gününe kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL VE ANKARA

Yapılan açıklamada İstanbul ve Ankara'da beklenen yağışlarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bu hafta İstanbul'da Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri, Ankara'da ise bir hafta boyunca her gün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor.

Yurdumuz iç ve doğu bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlara ilave olarak Cuma gününden itibaren Batı bölgelerimiz üzerinde konuşlanacak olan alçak merkez ve üst seviyelerindeki soğuk hava nedeniyle bir hafta yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor."

Haritalı hava durumu

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