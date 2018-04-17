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MGK Sonrası OHAL Kararı! OHAL Yine Uzatılıyor!

Kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan MGK sona erdi.

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MGK Sonrası OHAL Kararı! OHAL Yine Uzatılıyor!

Kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan MGK sona erdi.

17 Nisan 2018 Salı 18:21
MGK Sonrası OHAL Kararı! OHAL Yine Uzatılıyor!

OHAL'in 3 ay daha uzatılması için tavsiye kararı alındı.  Cumhurbaşkanı ve AK Partinin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen toplantı 1 saat 45 dakika sürdü. Toplantıda OHAL'in uzatılması, terörle mücadele, Suriye'ye ABD, İngiltere ve Fransa tarafından saldırı ana gündem maddesiydi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride hükümete OHAL'in 3 ay daha uzatılması tavsiyesinde bulunuldu. MGK'dan paylaşılan yazılı açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı : Milli güvenlik kurulu, 17 Nisan 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda; Ülkemizin iç ve dış güvenliği ile uluslararası güvenlik ortamını etkileyen siyasi ve askeri gelişmeler ele alınmıştır.

Bu kapsamda; Suriye'de kimyasal ve konvansiyonel saldırıların sebep olduğu katliamların tekerrürüne mani olmak ve sorumluların hesap vermesini sağlamak için uluslararası toplumun müşterek hareket etmesinin hayati önemi haiz olduğu belirtilmiştir. Suriye topraklarının terörden arındırılması ve toprak bütünlüğünün muhafazası maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen harekatlara müttefiklerimizin desteğinin beklenildiği ve Suriye'deki ihtilafa kalıcı siyasi çözüm bulunması noktasında kararlılığımızın aynen devam ettiği ifade edilmiştir. Ülkemizin ve bölgemizin güvenlik önceliklerinin, Türkiye'nin Suriye topraklarında üslenen terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz sürdürmesini zorunlu kıldığı vurgulanmış, terörün her türüne karşı kararlı ve tutarlı bir mücadele yürütüleceği kaydedilmiştir. Proje terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG VE DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle yapılan mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan Olağanüstü Hal değerlendirilmiş; demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete, Olağanüstü Hal'in uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
MgkMGK SONRASI OHAL
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