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Mezun olan polisler böyle bağırdı: Cüneyt Arkın çok yaşa

Erzurum Polis Okulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde usta oyuncu Cüneyt Arkın da unutulmadı. Polis okuluna selam gönderen oyuncuya, mezun olan polisler ''Cüneyt Arkın çok yaşa'' diyerek karşılık verdi.

Mezun olan polisler böyle bağırdı: Cüneyt Arkın çok yaşa

Erzurum Polis Okulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde usta oyuncu Cüneyt Arkın da unutulmadı. Polis okuluna selam gönderen oyuncuya, mezun olan polisler ''Cüneyt Arkın çok yaşa'' diyerek karşılık verdi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:24
Mezun olan polisler böyle bağırdı: Cüneyt Arkın çok yaşa

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Erzurum Polis Akademisi’nde 395 üniversite mezunu  6 aylık eğitimden sonra bugün polis olmayı hak kazandılar.

Mezuniyet törenine Türk sinemasının ünlü isimi Cüneyt Arkın’ı davet edildi. Sağlık sorunlarından dolayı Erzurum’a gelemeyeceğini bildiren Arkın, mezun olan tüm öğrencilere selam gönderdi.

‘CÜNEYT ARKIN ÇOK YAŞA’

Bugün yapılan mezunyet töreninde konuşan emniyet müdürü Gezer, çektiği filmlerde birçok kez komiser rolünü oynayan Arkın’ın Türk polisini sevdirdiğin ifade etti. Gezer, Arkın’ın filmlerini izleyen bir çok kişinin polis olmaya karar verdiğini anlattı. Mezun olan öğrencilere selam gönderen ünlü isme polis teşkilatının 174 yıllık kuruluşunda ilk kez karşılaşılan bir sevgiyle karşılık verildi. Mezun olan 395 kişi toplu olarak ‘ Cüneyt Arkın çok yaşa’ diye 3 kez bağırarak, alkışlarla saygılarını gösterdiler.

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