Mezarlıktaki Kız Olayında Flaş Gelişme

Çorum Çepni Mahallesi'nde bulunan Ulu Mezarlık'taki Fatma Ç.’ye ait mezarın başında ağlayan genç kızın kim olduğu hala Türkiye genelinde konuşuluyor.

Mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan Asayiş ve Yunus ekiplerinden oluşan çok sayıda polis, 30 Nisan akşamından beri mezarlık çevresinde gizemli genç kızı arıyor.

DENİZ KABUĞU BIRAKIYOR

Önceki gece siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabısı olan 17-18 yaşlarında olduğu görülen bir kız, yine aynı mezarın başında görüldü. Polisin yakalamaya çalıştığı kız ise karanlıktan faydalanarak kaçtı ve giderek kayıplara karıştı. Polis 1982 yılında vefat ettiği görülen Fatma Ç. isimli kişiye ait mezarın çevresinde yaptığı araştırmada ise genç kızın mezar başına deniz kabuğu bıraktığını tespit etti.

ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Polis ekipleri, Ulu Mezarlık'ın bulunduğu Hıdırlık Caddesine ve ara sokaklarına emniyet şeridi çekerek yaya ve araç trafiğine kapattı tüm giriş çıkışlara ekipler yerleştirildi.

DÜN GECE GELMEDİ

Dün gece ise genç kızın gelmesini bekleyen polis ekipleri, mezarlığa girip arama yaptı ancak bir sonuç elde edemedi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis arama yaparken, yaklaşık 300 meraklı vatandaş da mezarlık önüne geldi. Mezarlığa girmek isteyen kalabalık, polislere zor anlar yaşattı. Polis, vatandaşların evlerine gitmeleri için sık sık anons yaptı. Bazı kişilerin, çalışmaları cep telefonları ile görüntülemeye çalışması, bazılarının da ellerine aldıkları çekirdekleri çitleyerek olup bitenleri seyretmesi dikkat çekti.

Polis engelini aşamayan bir grup genç, mezarlığın arkasına gidip, buldukları merdivenle girmeye çalıştı. Polisin gençleri fark edip müdahale edince, kısa süreli arbede yaşandı. Gruptan 4 kişi gözaltına alındı.

ÖĞRENCİLER NOT BIRAKTI

Bölgeye gelen lise öğrencileri ise şu notu kıza bıraktı:

''Selamün aleyküm, Biz Anadolu Lisesi öğrencileri olarak 11 kişi okuldan kaçarak buraya geldik. Eğer bir derdin varsa konuşarak çözebiliriz. Güvenlik görevlisinden de yardım isteyebilirsin, Tüm Türkiye seni konuşuyor artık ortaya çık.''

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