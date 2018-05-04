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Mezarlıkta Ağlayan Kız Olayında Yeni Gelişme: Fotoğrafı Çekildi Ama..

Çorum'da meydana gelen olayda bir kız, 3-4 gün üst üste mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladı. Bu kent sakinlerinin dikkatini çekti ve olay Türkiye gündemine oturdu.

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Mezarlıkta Ağlayan Kız Olayında Yeni Gelişme: Fotoğrafı Çekildi Ama..

Çorum'da meydana gelen olayda bir kız, 3-4 gün üst üste mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladı. Bu kent sakinlerinin dikkatini çekti ve olay Türkiye gündemine oturdu.

04 Mayıs 2018 Cuma 17:07
Mezarlıkta Ağlayan Kız Olayında Yeni Gelişme: Fotoğrafı Çekildi Ama..

Son günlerin gündem konusu olan Çorum'da mezarlıktaki çoıcuk olayında yeni gelişme yaşandı.

Çepni Mahallesi'nde bulunan Ulu Mezarlık'ta meydana gelen olayda genç bir kız, 26 Nisan gecesi, mezarlığa gelerek Fatma Ç.’ye ait mezarın başında konuşup, ağlamaya ve feryad etmeye başladı. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de aynı genç kızı aynı mezarın başında ağlarken görüldü. Fatma Ç.'nin mezarının üzerine, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' şeklinde not bırakan görevliler, polise de  durumu bildirdi. Asayiş ve Yunus ekiplerinden oluşan çok sayıda polis ekibi, ihbar üzerine 30 Nisan gecesi mezarlığa geldi. Polis, mezarlık önüne gelen meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Mezarlık çevresinde ve içerisinde yapılan aramalardan herhangi bir sonuç bulamadı.

POLİSTEN KAÇTI

Siyah kıyafetli, ayağında kırmızı bir ayakkabı olan 17- 18 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız, polis ekipleri mezarlıkta iken salı gecesi yine aynı mezarın başına geldi. Polis, kızın geldiğini görünce harekete geçti ama kızı elinden kaçırdı. Polis, kızın Fatma Ç.'nin mezarının üstüne deniz kabuğu koyduğunu tespit etti. Polis mezarlığı didik didik aradı; ama hiç bir şey bulamadı.

KAMERA KONULDU

Tüm kent sakinleri , gizemli olayı konuşmaya başladı ve mezarlık başında nöbet tutmaya başladı. Genç kızın kimliği merak konusu olurken, kent merkezinin yanı sıra ilçelerden de vatandaşlar bölgeye gelmeye başladı.

Genç kızın kimliğinin tespit edilmesi ve bulunması için Çorum Belediyesi tarafından Fatma Ç.’nin mezarını görüntüleyecek şekilde bir ağaca güvenlik kamerası konuldu.

GAZETECİLER FARK ETTİ

Olayı merak edip, mezarlığa akın eden kişiler, dün gece bölgeden ayrılıp, evlerine döndü. Mezarlıkta nöbet tutan gazeteciler ise saat 02:00’de mezar taşlarının arasında karartı görüp, biri olduğunu sanarak, polise haber verdi. Bu sırada bazı gazeteciler de karartının görüldüğü yeri fotoğrafladı. Kısa sürede mezarlığa gelen polis ekipleri, gösterilen alanda inceleme yaptı; ancak kimseye rastlamadı. Ekipler, bir gazeteci tarafından çekilen fotoğrafı da inceledi. Karartının görüldüğü bölge, defalarca fotoğraflanıp, incelendi. Fotoğraflar, yan yana getirilerek bakıldı; ancak arama yapılan mezarlıkta kimseye rastlanılmadı.

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