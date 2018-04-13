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Metro Turizm Aracında Flaş Olay: Muavin Bagajı Açınca O Halde Buldu

Metro Turizm'e ait olduğu öğrenilen bir yolcu otobüsünde flaş olay yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre otobüs kaptanı, bagajda ölü halde bulundu.

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Metro Turizm Aracında Flaş Olay: Muavin Bagajı Açınca O Halde Buldu

Metro Turizm'e ait olduğu öğrenilen bir yolcu otobüsünde flaş olay yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre otobüs kaptanı, bagajda ölü halde bulundu.

13 Nisan 2018 Cuma 15:23
Metro Turizm Aracında Flaş Olay: Muavin Bagajı Açınca O Halde Buldu

Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünde flaş olay !

İstanbul-Antalya seferini yapmakta olan ve Metro Turizm’e ait olduğu öğrenilen yolcu otobüsünün şoförü Yakup Değirmenci, önceki gün gece saatlerinde Afyonkarahisar’da mola verdi. Burada ihtiyaç molası veren Değirmenci, direksiyonu yardımcı şoföre teslim etti ve otobüsün bagajına giderek burada istirahate çekildi.

Otobüs saat 04.30'u gösterdiği sıralarında Burdur Otogarı’na giren otobüsten yolcuların inmesinden sonra, muavin, Yakup Değirmenci’yi uyandırmak için bagajı açtı. Ancak muavin Değirmenci'nin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Değirmenci’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Adlı Tıp'a götürülen Değirmenci'nin kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

METRO TURİZMDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Metro Turizm'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah saatlerinde emektar kaptanlarımızdan Yakup Değirmenci, dinlenme bölmesine çekilmiş ve eldeki bulgulara göre kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Otobüs İstanbul’dan; Antalya’dan başlayacak seferi için yolcusuz bir şekilde hareket etmiştir. Olay meydana geldiğinde aracın içerisinde yolcumuz bulunmamaktadır. Kaptanımız görevini tamamladıktan sonra gözünün ağrıdığını söyleyerek dinlenmek üzere kaptanların dinlenmesi için dizayn edilmiş alanına çekilmiştir. İkinci kaptan mola sırasında Yakup Kaptanımızın cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Kesin bilgi otopsi raporu sonrası değerli basın mensuplarıyla paylaşılacaktır..."

Açıklamada cenazenin Tosya'ya gideceği belirtildi ve şu ifadler kullandıldı:

"Şirket yetkililerimiz her konuda aileye destek olmaktadır. Uzun yıllar şirketimiz için binlerce kilometre kat ederek, misafirlerimizi sevdiklerine kavuşturan Yakup Kaptanımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz"

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 13.04.2018 15:51
Anahtar Kelimeler:
Metro TurizmSon DakikaHaber
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