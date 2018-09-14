meteoroloji den uyarı

Meteoroloji Genel Müdürülüğü peş peşe gelen uyarılarla birlikte kuvvetli yağışlar dün başladı. İstanbul'da dün başlayan sağanak yağış gece boyu etkisini sürdürdü. Ev ve iş yerlerini su basarken, vatandaşlar da zorlu ve sıkıntılı anlar yaşadı.

Eylül ayı ile birlikte düşen sıcaklıklar kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Yazın bitmesiyle birlikte yağışlı havalar etkili olurken, birçok ev ve iş yerini de su bastı. Dün öğle saatlerinde İstanbul'da başlayan yağış etkisini gece boyu devam ettirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; İstanbul'da yağışların gece yarısına kadar devam edecek.

Hafta sonu nasıl olacak?

İstanbul'daki yağışlı hava bu gece saatlerinden itibaren şehri terk ediyor. Cumartesi ve pazar günü İstanbulluları güneşli bir hava beklerken, sıcaklıkların 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

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