Meteorolojiden son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son tahminlere göre Marmara'nın güney ve doğusunda, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nn yaptığı yeni ölçümlerden edindiği tahminlere göre, ülke genelinde yarın havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, bazı yörelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesinin güney ve doğusunda, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile İstanbul, Düzce, Bolu, Samsun, Ordu, Erzurum, Ağrı, Adıyaman, Kilis, Gaziantep çevrelerinde ve Diyarbakır'ın kuzeyinde, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı kuvvetli tahminler arasında yer alıyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Yağışların bu akşam Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaştığı hava durumu tahminlerine göre yağışların etkili olacağı bölgelerde yaşayanların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

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