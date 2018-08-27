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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 3 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında sağanak yağış uyarısı yapıldı. 9 günlük Kurban bayramı tatili ülkemizin bir çok bölgesinde güzel ve sıcak hava şeklinde geçirildi. Meteorolojinin internet sitesinden yapılan açıklamada sağanak yağışların yaşanacağı belirtilirken 3 gün sürecek olan kuvvetli ve sağanak yağışlar için bütün vatandaşlara uyarı yapıldı.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 3 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında sağanak yağış uyarısı yapıldı. 9 günlük Kurban bayramı tatili ülkemizin bir çok bölgesinde güzel ve sıcak hava şeklinde geçirildi. Meteorolojinin internet sitesinden yapılan açıklamada sağanak yağışların yaşanacağı belirtilirken 3 gün sürecek olan kuvvetli ve sağanak yağışlar için bütün vatandaşlara uyarı yapıldı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:39
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 3 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında sağanak yağış uyarısı yapıldı. 9 günlük Kurban bayramı tatili ülkemizin bir çok bölgesinde güzel ve sıcak hava şeklinde geçirildi. Meteorolojinin internet sitesinden yapılan açıklamada sağanak yağışların yaşanacağı belirtilirken 3 gün sürecek olan kuvvetli ve sağanak yağışlar için bütün vatandaşlara uyarı yapıldı.

Ağustos ayının bitmesiyle birlikte yağışlı havalar etkisini yer yer göstermeye başlayacak. Kurban bayramın tatili süresince sıcak olan hava yerini bugünden itibaren sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Bolu, Düzce, Konya'nın batı kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Son Güncelleme: 27.08.2018 13:57
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