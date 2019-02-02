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Meteoroloji'den sevindiren haber: Bahar geliyor !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada son hava durum tahmin raporları paylaşıldı. Son Hava durumu tahmin raporuna göre sıcaklıklar 2 ila 4 derece yükseliyor.

Meteoroloji'den sevindiren haber: Bahar geliyor !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada son hava durum tahmin raporları paylaşıldı. Son Hava durumu tahmin raporuna göre sıcaklıklar 2 ila 4 derece yükseliyor.

02 Şubat 2019 Cumartesi 10:03
Meteoroloji'den sevindiren haber: Bahar geliyor !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada son hava durum tahmin raporları paylaşıldı. Son Hava durumu tahmin raporuna göre sıcaklıklar 2 ila 4 derece yükseliyor.
 

Hafta sonu olması nedeniyle bir çok kişi tatil planları yapmadan önce internet üzerinden "Bugün hava nasıl olacak" sorusunu sıkça araştırıyor. Batı kesimlerde hava sıcaklıkları artış gösterirken Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Bazı bölgelerimizde ise kar yağışlarının olacağı tahmin ediliyor.

Yurdun büyük kesiminde etkili olan yağışlar yerini ılıman bir havaya bırakıyor. Bugün yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış ve kar yağışları görülürken büyük kesimde güzel havalar etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzincan, Bitlis, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

 Hava sıcaklığı Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerinden, doğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Son Güncelleme: 02.02.2019 13:14
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