Meteoroloji'den Sağnak ve Fırtına Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Türkiye sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarken, aşırı yağışlardan dolayı sel ve su baskınları ile kuvvetli rüzgardan dolayı çatı uçması ve doğalgaz zehirlenmesine karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale’nin güneyi ile Balıkesir’in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyıları ve İzmir'in kuzeyinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (30-60 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZĞAR UYARISI: Rüzgarın Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden,kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 Km/saat),Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyıları ve İzmir'in kuzeyinde zaman zaman kuvvetli fırtına (100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



ANKARA °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



IZMIR °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu



ÇORUM °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



KARS °C, -1°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu



DIYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

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