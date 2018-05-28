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Meteorolojiden O İller İçin Flaş Uyarı: 29 Mayıs'ta Şiddetli Yağmur Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan bir dizi açıklamada çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

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Meteorolojiden O İller İçin Flaş Uyarı: 29 Mayıs'ta Şiddetli Yağmur Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan bir dizi açıklamada çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 17:50
Meteorolojiden O İller İçin Flaş Uyarı: 29 Mayıs'ta Şiddetli Yağmur Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bir son dakika açıklaması geldi.

MGM resmi sayfasından yapılan son dakika açıklamasında bazı bölgeler için yağış uyarsı yapıldı. Yapılan uyarıda 29 Mayıs Salı gününde şiddetli yağış beklendiğine yer verildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamalar şu şekilde;

Ardahan'da Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; 29.05.2018 Salı günü sabah saatlerinden itibaren Ardahan'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kars'da Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; 29.05.2018 Salı günü sabah saatlerinden itibaren Kars'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Erzurum'da Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Erzurum'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (29.05.2018 Salı) akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bolu'da Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!

Meteoroloji radarından alınan son verilere göre; bugün 16:30-19:30 saatleri arasında Bolu'da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bayburt'da Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Bayburt'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (29.05.2018 Salı) akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Artvin'de Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Artvin'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (29.05.2018 Salı) akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Gümüşhane'de Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Gümüşhane'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (29.05.2018 Salı) akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ordu'da Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Ordu'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (29.05.2018 Salı) akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rize’de Şiddetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Rize'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (29.05.2018 Salı) akşam saatlerine kadar yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Giresun’da Şiddetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Giresun'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (29.05.2018 Salı) akşam saatlerine kadar yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Trabzon’da Şiddetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Trabzon'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (29.05.2018 Salı) akşam saatlerine kadar yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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