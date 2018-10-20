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Meteoroloji'den O Bölge İçin Uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle uyarılarda bulundu.

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Meteoroloji'den O Bölge İçin Uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle uyarılarda bulundu.

20 Ekim 2018 Cumartesi 19:33
Meteoroloji'den O Bölge İçin Uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Batman) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Son Güncelleme: 20.10.2018 20:08
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