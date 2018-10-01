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Meteoroloji'den Çok Sayıda Kente Uyarı!..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya ve Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinde kuvvetli yağış olacağı tahminleri ile çok sayıda kente uyarılarda bulundu.

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Meteoroloji'den Çok Sayıda Kente Uyarı!..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya ve Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinde kuvvetli yağış olacağı tahminleri ile çok sayıda kente uyarılarda bulundu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 08:30
Meteoroloji'den Çok Sayıda Kente Uyarı!..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Yağışlar 1 Ekim (bugün) itibari ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya ve Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının da ülkenin batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-70 kilometre/saat), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ÇOK SAYIDA KENTE UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok kente uyarı yapıldı. Düşen hava sıcaklıkları ve etkili olacak sağnak yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarı yapıldı.

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Son Güncelleme: 01.10.2018 09:49
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji den çok sayıda kente uyarı
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