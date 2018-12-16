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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Van, Bitlis, Muş ve Hakkari genelinde buzlanma ve don konusunda dikkatli olunması gerektiği açıklandı.

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Van, Bitlis, Muş ve Hakkari genelinde buzlanma ve don konusunda dikkatli olunması gerektiği açıklandı.

16 Aralık 2018 Pazar 10:38
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Van, Bitlis, Muş ve Hakkari genelinde buzlanma ve don konusunda dikkatli olunması gerektiği açıklandı.

Van Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın; Doğu ve Güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar Van’da eksi 2, Bitlis’te eksi 6, Muş’ta eksi 1 ve Hakkâri’de eksi 3 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van 7, Bitlis 3, Muş 4 ve Hakkâri’de 6 derece olması bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Van’da etkili olan kar yağışı sebebiyle kapalı bulunan 7 yerleşim yeri yolunun açılması için de Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.12.2018 22:30
Anahtar Kelimeler:
meteorolojiden buzlanma don uyarısı
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