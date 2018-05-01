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Meteoroloji Uyardı: O İllere Yağmur Geliyor

Meteoroloji 'den son dakika uyarısı geldi. Yapılan açıklamada bazı bölgeler için yağış uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji Uyardı: O İllere Yağmur Geliyor

Meteoroloji 'den son dakika uyarısı geldi. Yapılan açıklamada bazı bölgeler için yağış uyarısı yapıldı.

01 Mayıs 2018 Salı 19:52
Meteoroloji Uyardı: O İllere Yağmur Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında bazı bölgeler için yağmur uyarısı yapıldı.

Sıcakların gelmesi ile birlikte vatandaşlar hava durumunu araştırmaya başladı. Doğu İllerinde birçok köy bölgede vatandaşlar, yağmur duasına çıktı. Ekinlerin faydalanması için yağmur bekleyen çiftçilere iyi haber Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geldi. MGM'den yapılan son dakika açıklamasında beklenen yağış ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Bölgelerimizde Önümüzdeki Bir Hafta Boyunca Mevzi Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışların Etkili Olması Bekleniyor!

Başlama-Bitiş Zamanı

27.04.2018 12:00 - 02.05.2018 13:00"

ÜLKE GENELİNDE DURUM

Meteoroloji' den yapılan açıklamanın devamında ise yurt genelindeki haava durumuna ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Yurdumuz halen yüksek basınç merkezi ile sıcak havanın etkisi altındadır. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyretmektedir.

Ancak yarından (27.04.2018 Cuma) itibaren, bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca yurdumuzun özellikle doğu bölgelerinde (Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimleri), yer seviyesinde sıcak hava ile atmosferin üst seviyelerinde soğuk hava bulunmasından dolayı meydana gelmesi beklenen ve halk arasında kırkikindi yağışları olarak isimlendirilen, öğleden sonraları görülecek mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki kararsızlık yağışlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda doğu bölgelerimiz ile Karadeniz kıyı kesiminde biraz azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor."

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Son DakikaHava DurumuYağmurMeteoroloji
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