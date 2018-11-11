Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Meteoroloji Uyardı: Kar Geliyor!

Kasım ayının ilk yarısını tamamlamak üzere olduğumuz şu günlerde havalar hissedilir derecede soğumaya başladı. Meteroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta ile birlikte sıcaklıkların daha da düşeceğini, Salı gününden itibaren Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Uyardı: Kar Geliyor!

Kasım ayının ilk yarısını tamamlamak üzere olduğumuz şu günlerde havalar hissedilir derecede soğumaya başladı. Meteroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta ile birlikte sıcaklıkların daha da düşeceğini, Salı gününden itibaren Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının beklendiğini bildirdi.

11 Kasım 2018 Pazar 19:42
Meteoroloji Uyardı: Kar Geliyor!

Kasım ayının ilk yarısını tamamlamak üzere olduğumuz şu günlerde havalar hissedilir derecede soğumaya başladı. Meteroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta ile birlikte sıcaklıkların daha da düşeceğini, Salı gününden itibaren Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Yeni haftanın hava durumu tahminleri belli oldu. Bugün hissedilen soğuk hava hafta boyunca etkisini arttırarak devam edecek. Pazartesi günü Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacak sağanak yağış cuma gününe kadar tüm yurtta etkili olmaya başlayacak.

Salı günü Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan'a kar yağacak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli hava etkisini gösterecek fakat İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

KAR İSTANBUL'UN KAPISINA DAYANACAK

Cuma günü yurdun büyük bölümü soğuk havanın etkisinde. Birçok ilde kar ve sağanak yağış etkili olacak. Hafta boyunca Doğu Anadolu illerinde etkili olan kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar dayanacak. Perşembe ve cuma günleri Bolu'da kar yağışı bekleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.11.2018 19:53
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji uyardı kar geliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara Kızılay metro durağında intihar! Metro hattı ulaşıma kapatıldı
Ankara Kızılay metro durağında intihar! Metro hattı ulaşıma kapatıldı
Turisti Dolandırmaya Çalışan Taksici Yakanlandı. Rekor Ceza Kesildi
Turisti Dolandırmaya Çalışan Taksici Yakanlandı. Rekor Ceza Kesildi
Saldırı Hazırlığındaki Teröristler Öldürüldü
Saldırı Hazırlığındaki Teröristler Öldürüldü

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim