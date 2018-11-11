Meteoroloji Uyardı: Kar Geliyor!

Kasım ayının ilk yarısını tamamlamak üzere olduğumuz şu günlerde havalar hissedilir derecede soğumaya başladı. Meteroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta ile birlikte sıcaklıkların daha da düşeceğini, Salı gününden itibaren Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Yeni haftanın hava durumu tahminleri belli oldu. Bugün hissedilen soğuk hava hafta boyunca etkisini arttırarak devam edecek. Pazartesi günü Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacak sağanak yağış cuma gününe kadar tüm yurtta etkili olmaya başlayacak.

Salı günü Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan'a kar yağacak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli hava etkisini gösterecek fakat İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

KAR İSTANBUL'UN KAPISINA DAYANACAK

Cuma günü yurdun büyük bölümü soğuk havanın etkisinde. Birçok ilde kar ve sağanak yağış etkili olacak. Hafta boyunca Doğu Anadolu illerinde etkili olan kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar dayanacak. Perşembe ve cuma günleri Bolu'da kar yağışı bekleniyor.

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