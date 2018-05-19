Meteoroloji O İllerde Yaşayan Vatandaşları Uyardı: Yağmur Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğündan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada bazı İller için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

19 Mayıs Cumartesi Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmini Meteoroloji tarafından açıklandı.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Bayburt ile Tokat'ın doğusu, Sivas'ın kuzeyi, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. Meteoroloji yaptığı açıklamada bu bölgedeki vatandaşlara önemli uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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