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Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar beklendiğini duyurdu.

16 Aralık 2018 Pazar 21:01
Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar beklendiğini duyurdu.
 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yarın Marmara Bölgesinin güneyi, Trakya, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAKKARİ ÇEVRELERİNDE YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Hakkari ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari çevrelerinde ise yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.12.2018 22:30
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji bölgeleri uyardı yoğun kar geliyor
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